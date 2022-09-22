Керівників "Азову" вдалося звільнити з російського полону

08:19 22 вересня Київ, Україна

Керівників "Азова", які були на "Азовсталі", - командира Дениса Прокопенка "Редіса" та його заступника Святослава Паламара "Калину" вдалося звільнити з російського полону.

Про це повідомив командир спецпідрозділу KRAKEN Сергій Величко у телеграм-каналі, колишній командир Азова Андрій Білецький.



У телеграм-каналі "Чілі та Ко Харків" Величко (позивний Чилі) опублікував знімок зі звільненими українськими захисниками.



Окрім Прокопенка та Паламара з полону російських загарбників вдалося звільнити командира 36-ї окремої бригади морської піхоти майора Сергія Волину.



На опублікованому фото з ними стоїть також голова управління розвідки Кирило Буданов і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Щойно розмовляв телефоном з Редісом, Калиною та Апісом - усі мають бойовий настрій і навіть рвуться в бій. Чергове підтвердження, що АЗОВ – СТАЛЬ. Наразі хлопці вже на волі, але у третій країні, куди прибули згідно з домовленостями про обмін. Деякий час будуть там, але головне вже сталося - вони на волі і живі", - зазначив Білецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз українські захисники перебувають у Туреччині.



За даними УП, українська сторона віддала Росії кума Путіна Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють у державній зраді.



Також, за словами джерел УП, обмін полоненими вдалося погодити лише у неділю 18 вересня.



215 українських захисників вдалося звільнити під час обміну 21 вересня.



Відомо, що серед звільнених українських захисників опинилися: керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедик Катерина Поліщук із позивним "Пташка", старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, вагітна військова медик Мар'яна Мамонтова, та Дмитро Казацький облетіли весь світ.