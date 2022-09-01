Керівник ОП назвав п'ять кроків до перемоги України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав п'ять кроків, які допоможуть Україні перемогти у війні проти росії, зруйнувавши її економіку та армію.

Про це повідомляється на Telegram-каналі глави ОП.

За словами Єрмака, Україні допоможуть наступні кроки:

визнання росії державою-спонсором тероризму;

візовий бан для росіян;

обмеження ціни на нафту;

газове ембарго;

постачання Україні зброї.

"Ці кроки допоможуть нам перемогти росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їхнього бажання воювати і шантажувати західний світ", - зазначив керівник ОП.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав країни запровадити заборону в'їзду для всіх росіян до країн Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни росії проти України.

Після чого таку ініціативу підтримали в Естонії, Чехії та Латвії.

Незабаром глава МЗС Чехії повідомив, що запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян наприкінці серпня.