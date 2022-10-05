Керівник "Енергоатому" виконуватиме обов'язки гендиректора ЗАЕС

16:41 05 жовтня Київ, Україна

Президент Державного підприємства НАЕК Енергоатом Петро Котін взяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС.



Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

“Звертаюся до вас не лише як президент Енергоатому. Відповідно до чинного законодавства, дозвільними та регламентними документами я вирішив прийняти на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС. Адміністрацію станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова”, – заявив Котін.

Він наголосив, що всі технічні питання експлуатації енергоблоків, як і раніше, вирішуватимуться технічним персоналом АЕС за погодженням з центральним офісом компанії, а саме – виконавцем обов'язків головного інженера Юрієм Черничуком під керівництвом виконавця обов'язків першого віцепрезидента – технічного директора НАЕК “Енергоатом” Юрія Шейка.