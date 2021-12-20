Керівник апарату ВР подав у відставку

16:24 16 липень Київ, Україна

На засіданні Верховної Ради, за підтримки 307 народних депутатів, В'ячеслав Штучний був звільнений з посади керівника апарату Верховної Ради.



Напередодні стало відомо, що Штучний подав у відставку за власним бажанням. Чиновник в заяві вказав, що звільняється у зв'язку з призначенням його на іншу посаду в державному органі.

Штучний був призначений керівником апарату Ради у вересні 2019 року. До цього він був на топ-посадах в Держохороні.



Відзначимо, співробітники апарату ВР ніяких рішень від імені парламенту не приймають, а тільки забезпечують розробку проектів таких рішень, їх підготовку і виконання.