Керівник апарату ВР подав у відставку

На засіданні Верховної Ради, за підтримки 307 народних депутатів, В'ячеслав Штучний був звільнений з посади керівника апарату Верховної Ради.
Напередодні стало відомо, що Штучний подав у відставку за власним бажанням. Чиновник в заяві вказав, що звільняється у зв'язку з призначенням його на іншу посаду в державному органі.
Штучний був призначений керівником апарату Ради у вересні 2019 року. До цього він був на топ-посадах в Держохороні.
Відзначимо, співробітники апарату ВР ніяких рішень від імені парламенту не приймають, а тільки забезпечують розробку проектів таких рішень, їх підготовку і виконання.
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