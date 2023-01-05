Різдвяну літургію у Печерській Лаврі проведе предстоятель Православної церкви

О 9 годині ранку 7 січня 2023 року в Успенському соборі Печерської Лаври відбудеться святкова Божественна літургія з нагоди Різдва Христового. Завершить богослужіння Митрополит Київський та всієї України Єпіфаній.
Про це повідомила пресслужба ПЦУ.
Це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.
Про це повідомила пресслужба ПЦУ.
Це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.
Успенський собор історично вважається головним храмом лаври.
І зауважте, монастир заснований на 100 років раніше самої москви. І закономірно, що московські попи не можуть мати жодного стосунку до українських святинь.
А щодо втручання московського патріархату, який підпорядковується РПЦ і діє на руку ворогові, українці мають свою позицію.
Зокрема, близько 80% українців вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися у діяльність Української православної церкви (московського патріархату). Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю заборонена в Україні.
Багатьох дивує, чому релігійне питання гостро стало у період війни, прихильники «російського світу» намагаються закидати «не вчасно, в країні війна», «українська влада проти релігії; закриває церкви, забороняє віру» тощо.
Це питання постало ще з 1991 року, як питання з компартіями, радянською символікою, російським флотом в українських портах.
Свого часу українські президенти (наразі один уже й покійний) не виявили жорсткості рішень, патріотизму, не дослухалися до голосу народу і побоялися прийняти кардинальні рішення перед колишнім кремлем. І сьогодні ми маємо не лише відлуння тих неприйнятих рішень, ми маємо смертельні наслідки для людей, країни, світу.
І саме сьогодні настав той час, коли з української землі треба остаточно викорінити зло під назвою «російський світ».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі