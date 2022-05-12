Зростання цін та нестача їжі у світі

Президент США Джо Байден звинуватив росію у зростанні цін у США та глобальній нестачі продовольства.
"Америка бореться на два фронти... Усередині - це інфляція та зростання цін. За кордоном - це допомога українцям у захисті нашої демократії та годівлі тих, хто залишився голодним у всьому світі, бо існують звірства росіян... І американські фермери розуміють, що путінська війна відрізала критично важливі джерела їжі," - Байден.
Байден сказав, що якщо тонни українського зерна не потраплять на ринок, "дуже багато людей в Африці помре від голоду".
За його словами, США мають і надалі інвестувати в американських фермерів, тому що вони є "кістяком" економіки і служать "житницею демократії".
Байден також оголосив про дії, спрямовані на підтримку внутрішнього виробництва продуктів і зниження цін на продукти в США в рамках збільшення запасів продовольства США, доступних для експорту в ті частини світу, які відчувають дефіцит у результаті війни.
"Америка бореться на два фронти... Усередині - це інфляція та зростання цін. За кордоном - це допомога українцям у захисті нашої демократії та годівлі тих, хто залишився голодним у всьому світі, бо існують звірства росіян... І американські фермери розуміють, що путінська війна відрізала критично важливі джерела їжі," - Байден.
Байден сказав, що якщо тонни українського зерна не потраплять на ринок, "дуже багато людей в Африці помре від голоду".
За його словами, США мають і надалі інвестувати в американських фермерів, тому що вони є "кістяком" економіки і служать "житницею демократії".
Байден також оголосив про дії, спрямовані на підтримку внутрішнього виробництва продуктів і зниження цін на продукти в США в рамках збільшення запасів продовольства США, доступних для експорту в ті частини світу, які відчувають дефіцит у результаті війни.
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