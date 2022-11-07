На росію чекають серйозні наслідки за використання зброї масового ураження - G7

19:04 04 листопада Київ, Україна

Росію чекають серйозні наслідки, якщо правлячий режим рф вирішить застосувати у війні проти України будь-який вид зброї масового ураження.

Про це йдеться у спільній заяві глав зовнішньополітичних відомств G7 , опублікованій у п'ятницю, 4 листопада.

"Будь-яке застосування росією хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки", - йдеться у документі.

Крім того, там виключили всі заяви росії про нібито підготовку Україною радіологічної "брудної бомби".

"Перевірка, проведена МАГАТЕ, підтвердила, що ці звинувачення є безпідставними, і ми вдячні Україні за її прозорість", - йдеться у заяві.

Країни Великої сімки також висловили підтримку зусиллям МАГАТЕ щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Вони готові "надалі накладати економічні витрати на рф та інші країни, а також на фізичних або юридичних осіб, які надають військову підтримку москві в її агресивній війні".



У заяві також закликали білорусь припинити сприяння агресивній війні рф проти України: дозвіл для російських сил використовувати територію рб як плацдарм. У G7 готові запровадити проти правлячого режиму білорусі "величезні нові покарання" за подальшу підтримку росії.