На росію чекають серйозні наслідки за використання зброї масового ураження - G7

Росію чекають серйозні наслідки, якщо правлячий режим рф вирішить застосувати у війні проти України будь-який вид зброї масового ураження.
Про це йдеться у спільній заяві глав зовнішньополітичних відомств G7, опублікованій у п'ятницю, 4 листопада.
Крім того, там виключили всі заяви росії про нібито підготовку Україною радіологічної "брудної бомби".
Країни Великої сімки також висловили підтримку зусиллям МАГАТЕ щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Вони готові "надалі накладати економічні витрати на рф та інші країни, а також на фізичних або юридичних осіб, які надають військову підтримку москві в її агресивній війні".
У заяві також закликали білорусь припинити сприяння агресивній війні рф проти України: дозвіл для російських сил використовувати територію рб як плацдарм. У G7 готові запровадити проти правлячого режиму білорусі "величезні нові покарання" за подальшу підтримку росії.
У заяві також закликали білорусь припинити сприяння агресивній війні рф проти України: дозвіл для російських сил використовувати територію рб як плацдарм. У G7 готові запровадити проти правлячого режиму білорусі "величезні нові покарання" за подальшу підтримку росії.
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