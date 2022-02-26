Росію запросять на "Кримську платформу"

МЗС України прийняло рішення відправити Російській Федерації запрошення для участі в заходах "Кримської платформи".
Про це під час онлайн-брифінгу в МЗС заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
Вона розповіла також, що "Кримська платформа" буде покривати кілька вимірів: високий - політичний рівень (лідери країн, перші особи держав), це рівень міністрів (закордонних справ - міністрів оборони), це парламентський рівень і експертний.
Кожен з цих рівнів має і передбачає певну екосистему заходів для різних завдань. Ключове завдання - повернення Криму на вищий політичний дискурс.
Кожен з цих рівнів має і передбачає певну екосистему заходів для різних завдань. Ключове завдання - повернення Криму на вищий політичний дискурс.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі