Росію запросять на "Кримську платформу"

13:06 05 жовтень Київ, Україна

МЗС України прийняло рішення відправити Російській Федерації запрошення для участі в заходах "Кримської платформи".

Про це під час онлайн-брифінгу в МЗС заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Нами було прийняте рішення, що Російська Федерація буде запрошена до участі в заходах "Кримської платформи". Однак, знову ж таки, з огляду на те, що для нас не є секретом нецивілізована поведінка РФ, ми не очікуємо, що вона прийме це запрошення", - зазначила Джапарова.

Вона розповіла також, що "Кримська платформа" буде покривати кілька вимірів: високий - політичний рівень (лідери країн, перші особи держав), це рівень міністрів (закордонних справ - міністрів оборони), це парламентський рівень і експертний.



Кожен з цих рівнів має і передбачає певну екосистему заходів для різних завдань. Ключове завдання - повернення Криму на вищий політичний дискурс.