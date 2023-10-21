Росію позбавили членства в Егмонтській групі фінансової розвідки

Під час онлайн-зустрічі 18 жовтня 2023 року керівники Егмонтської групи досягли консенсусу в тому, що довіра до Росфінмоніторингу серйозно підірвана через його позицію щодо дій і політики свого уряду, а також обраних ним способів комунікації.. В результаті Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки ухвалила рішення призупинити членство Росії задля збереження своєї репутації, повідомляє Bloomberg.

Група об'єднує понад 160 розвідувальних підрозділів з усього світу для співпраці та обміну інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму та інших пов'язаних із ними злочинів.

"Призупинення, узгоджене в середу, означає, що доступ Росії до цієї інформації буде обмежений", - пише агентство.

Він також повідомляє, що Кремль активно лобіював збереження свого членства в Егмонтській групі та блокування зусиль щодо застосування подальших санкцій проти росії.

Зазначається, що ці зусилля включали спроби заручитися підтримкою Китаю, попередження таких друзів як Індія про наслідки фінансової ізоляції для двосторонніх торговельних зв'язків та спроби приєднатися до регіонального органу боротьби з відмиванням брудних грошей в Африці.

Згодом Егмонтська група офіційно підтвердила усунення Росії.

У заяві групи повідомляється, що організація залишається глибоко стурбованою руйнівними наслідками нинішньої російської військової агресії проти України.

"Довіра серйозно підірвана через позицію Росфінмоніторингу щодо дій і політики свого уряду, а також обрані ним способи комунікації. Для збереження репутації Егмонтської групи у світовому просторі група вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу на час, необхідний для захисту інтересів Егмонтської групи та забезпечення досягнення її цілей, – заявили в установі.

Як зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко, Росфінмоніторинг став інструментом авторитаризму, а не органом, що бореться із фінансовими злочинами.

"Контроль над ПФР, ймовірно, допомагає Кремлю створювати складні мережі, щоб приховати походження доходів від незаконної діяльності, включаючи корупцію та ухилення від санкцій", - сказав він.

Міністр фінансів також додав: "Відключення Росії від захищеного веб-порталу Egmont Group є також результатом зближення Росії з такими країнами, як Північна Корея та Іран.. Рішення Egmont Group мінімізувало ризик витоку в санкціоновані режими конфіденційних звітів про підозрілі транзакції та іншу фінансову розвідку від ПФР світу".

Нагадаємо, міжнародна група протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) ухвалила рішення про зупинення членства Росії 24 лютого 2023 року. Водночас, на останньому засіданні у червні FATF знову не додали росію ні до чорного списку, ні хоча б до сірого списку, як того з початку війни добивається Україна.