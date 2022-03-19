Росію виключили із Ради Європи. Вона була в цій організації 26 років

16:32 16 березня Київ, Україна

Комітет міністрів Ради Європи (РЄ) вирішив виключити Росію з організації з 16 березня. Про це йдеться у відповідній резолюції.





Вихід Росії з Ради Європи був можливим за двома варіантами. Або за статтею 7, або за статтею 8. Стаття 7 дає можливість самій піти з Ради Європи, грюкнувши дверима. А стаття 8 говорить про те, що їх викинули стусаном під зад за грубі порушення.

Рішення про виключення Росії було ухвалено на позачерговому засіданні Комітету міністрів РЄ у контексті процедури, започаткованої відповідно до статті 8 Статуту РЄ.



Напередодні Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за виключення Росії з організації. Це рішення підтримали 216 представників Асамблеї, троє утрималися. Проти ніхто не висловився.



І це рішення показує, що Росії не місце серед цивілізованих держав.