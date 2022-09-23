Росіяни завезли на "референдум" у Херсоні людей із Ростовської області та Криму

Росіяни привезли голосувати на "референдум" у Херсоні людей з Ростовської області Росії та тимчасово окупованого Криму.
Про це йдеться у повідомленні руху опору "Жовта стрічка" у Telegram.
Як повідомляється, російська пропаганда поширила відео «масової участі» херсонців у так званому референдумі за приєднання окупованих територій до Росії. Це відео проаналізували волонтери руху опору.
Як повідомляється, російська пропаганда поширила відео «масової участі» херсонців у так званому референдумі за приєднання окупованих територій до Росії. Це відео проаналізували волонтери руху опору.
Як пише місцеве видання "Міст", люди відмовляються брати участь у "голосуванні", тому росіяни зі зброєю ходять додому і змушують українців ставити підписи, а також зганяють на дільниці працівників комунальних підприємств.
У Херсоні тим, хто відмовився від голосування, загрожують. При цьому люди намагаються навіть не відчиняти двері окупантам.
У Скадовську до "голосування" примушують працівників комунальних підприємств та установ.
У Херсоні тим, хто відмовився від голосування, загрожують. При цьому люди намагаються навіть не відчиняти двері окупантам.
У Скадовську до "голосування" примушують працівників комунальних підприємств та установ.
У Херсоні окупаційна адміністрація облаштувала виборчі дільниці у дванадцяти школах міста.
Нагадаємо, що на тимчасово захоплених територіях України російські окупанти влаштували псевдореферендум у квартирах та дворах. Людям пропонують голосувати за незаконне приєднання до Росії під наглядом озброєних військових.
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