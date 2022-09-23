Росіяни завезли на "референдум" у Херсоні людей із Ростовської області та Криму

18:19 23 вересня Київ, Україна

Росіяни привезли голосувати на "референдум" у Херсоні людей з Ростовської області Росії та тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться у повідомленні руху опору "Жовта стрічка" у Telegram.



Як повідомляється, російська пропаганда поширила відео «масової участі» херсонців у так званому референдумі за приєднання окупованих територій до Росії. Це відео проаналізували волонтери руху опору.

«У рашистів немає підтримки у Херсоні. Дане відео активно поширене у російських телеграмах каналах. З режисерами у рашистів – все погано. Ми просканували обличчя людей у нашій програмі з розпізнавання осіб і можемо поки що сказати, що цих осіб завезли з ВОТ АР Крим та Ростовської області», – йдеться у повідомленні «Жовтої стрічки».

Як пише місцеве видання "Міст", люди відмовляються брати участь у "голосуванні", тому росіяни зі зброєю ходять додому і змушують українців ставити підписи, а також зганяють на дільниці працівників комунальних підприємств.



У Херсоні тим, хто відмовився від голосування, загрожують. При цьому люди намагаються навіть не відчиняти двері окупантам.



У Скадовську до "голосування" примушують працівників комунальних підприємств та установ.

"А інші люди не прийдуть. Але незалежно від того прийдуть чи не прийдуть, окупанти їздять містом, селами нашої громади, ходять по дворах та пропонують взяти участь у "референдумі". Якщо це буде примусово, зрозуміло, що головне завдання це вижити і треба діяти за ситуацією", – розповів про ситуацію у суспільстві міський голова Олександр Яковлєв.

У Херсоні окупаційна адміністрація облаштувала виборчі дільниці у дванадцяти школах міста.



Нагадаємо, що на тимчасово захоплених територіях України російські окупанти влаштували псевдореферендум у квартирах та дворах. Людям пропонують голосувати за незаконне приєднання до Росії під наглядом озброєних військових.