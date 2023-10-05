Росіяни вивели з окупованого Криму судна Чорноморського флоту

10:17 05 жовтня Київ, Україна

Російські військові нещодавно перевели щонайменше 10 судів Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму до Новоросійського Краснодарського краю росії.



Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).



Як зазначають в Інституті, ймовірно, росіяни намагаються захистити судна від майбутніх українських ударів по російських активах в окупованому Криму.



Супутникові знімки від 1 та 3 жовтня показують, що російські війська перекинули щонайменше 10 суден із Севастополя до Новоросійська. На них зображено, як перемістили фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.



На супутникових знімках від 2 жовтня видно, що в Севастополі залишилися чотири російські десантні кораблі і один підводний човен класу "Кіло". До того ж патрульний корабель проєкту 22160, як повідомляється, вперше прибув до порту Феодосії. Аналітики вважають, що російські війська переміщують елементи Чорноморського флоту з Севастополя на бази, розташовані глибше в російському тилу.



Проте російський аналітичний "Центр аналізу стратегій та технологій" 3 жовтня заявив, що рух кораблів чф з окупованого Севастополя до Новоросійська є звичайною справою.