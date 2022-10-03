Росіяни під час визволення Лимана бігли до Щастя

10:55 03 жовтня Київ, Україна

Російські військові, які вціліли під час визволення Лимана, бігли до тимчасово захопленого Щастя Луганської області.



Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що поранені росіяни щодня надходять до медичних закладів Старобільська, а поблизу однієї з лікарень навіть облаштовано блок-пост.

"Деяким вцілілим у Лимані трохи пощастило - їм вдалося втекти подалі, до Щастя. Так, 30 вересня в районі цього міста було виявлено колону з цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських військ", - розповів Гайдай.

За його словами, "тим, хто тиждень тому радів на псевдореферендумах, доведеться почекати трохи більше трьох років", і що "ждуни" не дочекаються - ЗСУ прийдуть раніше: так звану "ЛНР" повноцінно зможуть прийняти до складу росії лише 2026 року".