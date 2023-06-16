Росіяни, поза росією, повинні бути під максимальним наглядом - президент Чехії

11:57 15 червня Київ, Україна





Про це Петр Павел заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Президент Чехії Петр Павел вважає, що всі росіяни, які живуть у західних країнах, повинні бути під більш пильним наглядом спецслужб, ніж це було до повномасштабної війни росії проти України.Про це Петр Павел заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я думаю, що коли війна триває, заходи безпеки щодо громадян росії мають бути жорсткішими, ніж за нормальних умов. Усі росіяни, які живуть у західних країнах, мають більше бути під наглядом у порівнянні з минулим. Тому що вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну", - сказав президент Чехії.

Він додав, що йому шкода цих людей, але водночас нагадав, що коли почалася Друга світова війна, усі японці, які жили у Сполучених Штатах, були під суворим наглядом.

"Це просто ціна війни", – констатував Петр Павел.

На уточнююче питання про нагляд за росіянами президент Чехії відповів, що має на увазі "нагляд спеціальних служб".



Щодо побудови відносин з російською опозицією, яка зараз за межами росії, Павел сказав, що хоча підтримка володимира путіна і війни досягає 75-80%, все одно "не всі росіяни щасливі від втрат, падіння життєвого рівня, від браку ресурсів і зниження можливості подорожувати".