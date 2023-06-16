Росіяни, поза росією, повинні бути під максимальним наглядом - президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел вважає, що всі росіяни, які живуть у західних країнах, повинні бути під більш пильним наглядом спецслужб, ніж це було до повномасштабної війни росії проти України.
Про це Петр Павел заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Про це Петр Павел заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Він додав, що йому шкода цих людей, але водночас нагадав, що коли почалася Друга світова війна, усі японці, які жили у Сполучених Штатах, були під суворим наглядом.
На уточнююче питання про нагляд за росіянами президент Чехії відповів, що має на увазі "нагляд спеціальних служб".
Щодо побудови відносин з російською опозицією, яка зараз за межами росії, Павел сказав, що хоча підтримка володимира путіна і війни досягає 75-80%, все одно "не всі росіяни щасливі від втрат, падіння життєвого рівня, від браку ресурсів і зниження можливості подорожувати".
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