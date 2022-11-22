Росіяни втомилися від війни та відчувають апатію - опитування

Адміністрація президента Росії на початку листопада провела опитування в декількох регіонах Росії, який показав, що росіяни втомилися від війни і відчувають апатію.
Про це повідомляє російське видання, яке посилається на два джерела, близькі до кремля та знайомі з результатами дослідження.
Про це повідомляє російське видання, яке посилається на два джерела, близькі до кремля та знайомі з результатами дослідження.
У кремлі нібито вважають, що росіяни "втомилися від війни в принципі", і це не залежить від динаміки бойових дій.
Також співрозмовники видання зазначили, що росіяни все частіше ставлять собі питання щодо причин війни.
Також співрозмовники видання зазначили, що росіяни все частіше ставлять собі питання щодо причин війни.
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