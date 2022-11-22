Росіяни втомилися від війни та відчувають апатію - опитування

17:40 22 листопада Київ, Україна

Адміністрація президента Росії на початку листопада провела опитування в декількох регіонах Росії, який показав, що росіяни втомилися від війни і відчувають апатію.



Про це повідомляє російське видання, яке посилається на два джерела, близькі до кремля та знайомі з результатами дослідження.

"Дані фокус-груп чітко свідчать про те, що росіяни "не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього та майбутнього країни", - зазначає видання.

"Це не відхід в опозицію або повне неприйняття СВО ("спеціальної військової операції" - так російська влада називає війну з Україною - ред.). Це байдужість та апатія. Нічого не надихає, нічого не тягне вперед. Тільки відстань від нас, не лізьте до нас "- пояснив один із співрозмовників", - сказано в повідомленні.

У кремлі нібито вважають, що росіяни "втомилися від війни в принципі", і це не залежить від динаміки бойових дій.



Також співрозмовники видання зазначили, що росіяни все частіше ставлять собі питання щодо причин війни.