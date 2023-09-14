Росіяни зміцнюють третю лінію оборони у Запорізькій області - Федоров

Російські війська зміцнюють "глибокий тил" та посилюють третю лінію оборони на окупованій частині Запорізької області.
За даними мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту у Пологівському районі.
За даними мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту у Пологівському районі.
Вони також займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки.
Крім того, окупанти захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а у Бердянську на аеродромі влаштували місце базування гелікоптерів.
Також росіяни завозять колишніх в'язнів, аби посилити свої позиції на передовій.
Крім того, окупанти захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а у Бердянську на аеродромі влаштували місце базування гелікоптерів.
Також росіяни завозять колишніх в'язнів, аби посилити свої позиції на передовій.
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