Росіяни зміцнюють третю лінію оборони у Запорізькій області - Федоров

18:30 13 вересня Київ, Україна





За даними мера Мелітополя Івана Російські війська зміцнюють "глибокий тил" та посилюють третю лінію оборони на окупованій частині Запорізької області.За даними мера Мелітополя Івана Федорова , окупанти риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту у Пологівському районі.

Вони також займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки.



Крім того, окупанти захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а у Бердянську на аеродромі влаштували місце базування гелікоптерів.



Також росіяни завозять колишніх в'язнів, аби посилити свої позиції на передовій.