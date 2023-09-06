Росіяни погрожують конфіскацією нерухомості: примусова паспортизація на Херсонщині

10:41 29 серпня Київ, Україна

У Чаплинці на Херсонщині окупанти намагаються примусово паспортизувати місцевих жителів до 1 вересня, погрожуючи конфіскацією їхньої нерухомості.



Повідомлення про це надійшло від представників Генштабу.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. У населеному пункті Чаплинка окупаційна адміністрація донесла місцевим жителям вимогу про обов'язкове отримання паспортів росії до 1 вересня цього року", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, рашисти погрожують конфіскацією майна у разі невиконання вимог.



Також, йдеться у повідомленні, з 23 серпня загарбники проводять рейди щодо виселення з будинків громадян без реєстрації місця проживання та присвоєння їхнього майна.