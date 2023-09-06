Росіяни погрожують конфіскацією нерухомості: примусова паспортизація на Херсонщині

У Чаплинці на Херсонщині окупанти намагаються примусово паспортизувати місцевих жителів до 1 вересня, погрожуючи конфіскацією їхньої нерухомості.
Повідомлення про це надійшло від представників Генштабу.
Повідомлення про це надійшло від представників Генштабу.
За інформацією Генштабу, рашисти погрожують конфіскацією майна у разі невиконання вимог.
Також, йдеться у повідомленні, з 23 серпня загарбники проводять рейди щодо виселення з будинків громадян без реєстрації місця проживання та присвоєння їхнього майна.
Також, йдеться у повідомленні, з 23 серпня загарбники проводять рейди щодо виселення з будинків громадян без реєстрації місця проживання та присвоєння їхнього майна.
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