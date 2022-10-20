Росіяни вдарять по Каховській ГЕС з метою приховати відступ на Херсонщині

09:40 20 жовтня Київ, Україна

Окупанти створюють інформаційні умови для удару по Каховській ГЕС, щоб виправдати чи прикрити свій відступ на Херсонщині.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).



Російське військове керівництво, очевидно, зробило висновки з попередніх невдач на Харківщині та намагається пом'якшити наслідки нездатності захиститись від ще одного успішного українського наступу.



Зараз російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання відступу росії та значних територіальних втрат у Херсонській області. Командувач російськими збройними силами в Україні сергій суровікін заявив про "непрості рішення" щодо Херсонської області та звинуватив Україну у плануванні ударів по інфраструктурі Херсонщини. Херсонський колабораціоніст Володимир Сальдо оголосив про "евакуацію" в очікуванні українського наступу.



Російські військові можуть вважати, що прорив дамби прикриє їхній відступ з правого берега Дніпра і зупинить чи затримає український поступ. Суровікін заявив, що отримав інформацію про те, що Київ має намір завдати удару по греблі Каховської ГЕС, що, за його словами, викличе руйнівну повінь у Херсонській області. Сальдо повторив цю заяву і попередив, що українські сили мають намір завдати удару вище за течією від Херсона.



ISW пише, що кремль може використовувати таку атаку, щоб затьмарити новини про свій вже третій принизливий відхід. Також така атака сприяла б російській пропаганді, яка намагається виставити Україну терористичною державою.