Росіяни зазнають у Криму найсильніших поразок – Данилов

13:08 04 листопада Київ, Україна

Коментуючи події в Криму, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що окупаційна армія Росії зазнає небачених досі невдач, а російський Чорноморський флот зазнає величезних втрат.

Він також прокоментував готовність Збройних сил України завдавати росіянам ударів у відповідь на їх масовані удари дронами та ракетами.

"Ми відповідаємо ворогові (на удари – ред.) щодня. Ми щодня завдаємо росіянам втрати. І йдеться не лише про втрати, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення на фронті".. Щодо Кримського півострова та Чорноморського флоту російської федерації, повірте, таку поразку, яку вони там зазнають, росіяни ніколи в житті не бачили", - сказав Данилов.

Він наголосив, що Україна не збирається ні здаватися, ні підписувати якісь капітуляції.

"Президент України констатує, що ми продовжуватимемо нашу боротьбу. Ми не збираємося зупинятися. Зеленський налаштований на перемогу. І дуже важливо розуміти всім, що ми не збираємося ні здаватися, ні підписувати якісь капітуляції. Наше завдання - це перемога та побудова великої вільної демократичної країни", - сказав Данилов, додавши, що це обов'язок українців, у цьому мають брати участь усі без винятку.

Нагадаємо, 27 жовтня у бухті Севастополя вибухнув новий протимінний корабель росії.

Раніше у жовтні ЗМІ повідомили, що російський ракетний корабель Буян та сторожовий корабель Павло Державін були успішно атаковані завдяки експериментальному озброєнню морських дронів.