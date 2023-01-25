Росіяни збираються звести нові в'язниці на окупованих територіях

08:34 25 січня Київ, Україна

Окупаційна російська влада має намір побудувати на тимчасово захоплених територіях України 24 виправні колонії.



Про це у вівторок, 24 січня, йдеться у розпорядженні уряду росії, пишуть росЗМІ.



Як сказано в документі, окупанти планують збудувати 12 виправних колоній у Донецькій області. Сім буде збудовано на окупованій частині Луганської області, три - на захопленій частині Херсонської області.



У Запорізькій області буде збудовано дві колонії та одну колонію-поселення.



Також росіяни хочуть побудувати три лікувальні виправні установи та три виправні центри.



На листопад 2022 року на території росії діяло 626 виправних колоній. ЗМІ зазначають, що в середньому це приблизно по сім колоній на один регіон.