10:28 20 серпня Київ, Україна

Вбивство дітей – один із жахливих злочинів росії на території України. Ці злочини скоюють ті, хто напоказ цитує Достоєвського про ціну дитячої сльози.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, станом на ранок 20 серпня росіяни з початку війни вбили в Україні вже 503 дитини, ще 1115 дітей отримали поранення.

Зазначається, що дані не є остаточними. Продовжується робота щодо їхнього уточнення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 485, Харківській – 299, Київській – 129, Херсонській – 121, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 95, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Нагадаємо, що в суботу, 19 серпня, внаслідок ракетного обстрілу росіянами центральної частини Чернігова загинула 6-річна дівчинка, ще 15 дітей віком від 1 до 14 років було поранено.

Як повідомлялося, кількість постраждалих у Чернігові зросла до 148 осіб.