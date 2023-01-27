Росіяни намагаються створити картину успіхів армії росії

Роспропаганда навмисно розповсюджує дезінформацію, намагаючись створити картину успіхів армії росії.
Про це йдеться в огляді Міноборони Великобританії, опублікованому 27 січня.
Зазначається, що останній тиждень російські пропагандисти стверджували, що війська росії значно просунулися вперед, прорвавши оборону України в Запорізькій області біля Оріхова та на Донеччині в районі Вугледару.
Про це йдеться в огляді Міноборони Великобританії, опублікованому 27 січня.
Зазначається, що останній тиждень російські пропагандисти стверджували, що війська росії значно просунулися вперед, прорвавши оборону України в Запорізькій області біля Оріхова та на Донеччині в районі Вугледару.
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