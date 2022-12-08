Росіяни намагаються налаштувати європейців проти біженців з України

17:22 08 грудня Київ, Україна

Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про українських біженців з метою налаштувати проти них європейців.



Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Пропагандисти розпалюють страх і провокують розкол серед європейських союзників України, які готуються приймати новий потік біженців. Наприклад, нещодавно російські ЗМІ поширювали фейковий сюжет про німкеню, в будинку якої українські біженці нібито влаштували пожежу. Пропагандисти брешуть, що українці сіють хаос людям, які їх прихистили", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у Німеччині, де проживає понад мільйон українців, на будинках та школах для біженців почали з'являтися графіті із погрозами, траплялися й спроби підпалів.