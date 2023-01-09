Росіяни проводять рейди щодо вилучення гривні на Луганщині

10:02 09 січня Київ, Україна

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни проводять заходи щодо вилучення з обігу гривні. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.



Росіяни організували масові рейди на торгових об'єктах щодо виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням. Загарбники вимагають встановлювати цінники лише рублях, що призвело до переходу населення на безготівкову оплату.



"Ворог вилучає термінали та загрожує штрафними санкціями. Але обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються лише супермаркети. На ринках і в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, у тому числі на банківську картку", - зазначили в ОВА.



Також повідомляється, що днями у кремлі ввели у дію указ, який спрощує прийом на держслужбу на захоплених територіях.



Росіянам потрібні обрані ними місцеві жителі на певні посади, оскільки ці люди "легітимніші для пропаганди", проте не кожен з них міг претендувати на те чи інше місце, якщо спиратися на старе законодавство росії, зазначили в ОВА.



Зокрема, медогляд віднедавна можна проходити заочно, а персональні рекомендації, як вимагали раніше, тепер теж не потрібні.



Крім того, повідомили в обладміністрації, щоб дискредитувати українських військових, росіяни поширюють дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де лікуються поранені загарбники.