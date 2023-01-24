Росіяни провели невдалу наступальну операцію у Запорізькій області

11:54 24 січня Київ, Україна

Окупаційні російські сили не досягли підтверджених територіальних завоювань у Запорізькій області і, ймовірно, провели невдалу наступальну операцію в регіоні за останні 72 години.



Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 23 січня.



Зазначається, що попри безперервні заяви окупаційної влади про захоплення низки населених пунктів на Запоріжжі, підтвердження цієї інформації немає.



Так, 22 січня міністерство оборони росії заявило, що невказані підрозділи східного військового округу "захопили вигідніші позиції під час наступальних операцій у Запорізькій області", не надавши жодних подробиць.



Місцева окупаційна влада також ініціювала низку необґрунтованих заяв про те, що російські війська нібито зайняли Кам'янське, Малі Щербаки, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Білогір'я.



Аналітики наголошують, що ці дані спростовують російські джерела: військові блогери пишуть, що на 23 січня українські сили перегрупувалися та утримали лінію Малі Щербаки-Щербаки-Новоандріївка-Новоданилівка.



В ISW вважають, що мета просування заяв про тактичні успіхи росії у Запорізькій області – відволікти росіян від відсутності обіцяного прогресу у Бахмуті.