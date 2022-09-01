Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по півдню України - ОК Південь

Війська росії продовжують завдавати авіаційних ударів, а також обстрілювати мирне населення і позиції ЗСУ.
Про це повідомило Оперативне командування Південь 11 серпня.
Зазначається, що противник не має істотних змін у становищі сил і веде бойові дії по межі оборони.
Зазначається, що противник не має істотних змін у становищі сил і веде бойові дії по межі оборони.
У Чорному морі знаходяться 11 бойових кораблів та катерів ворожого флоту. Серед них два носії 16 крилатих ракет Калібр.
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