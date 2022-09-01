Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по півдню України - ОК Південь

16:43 11 серпня Київ, Україна

Війська росії продовжують завдавати авіаційних ударів, а також обстрілювати мирне населення і позиції ЗСУ.

Про це повідомило Оперативне командування Південь 11 серпня.



Зазначається, що противник не має істотних змін у становищі сил і веде бойові дії по межі оборони.

"Скутий нашими діями у просуванні по суші, ворог авіаційними ударами тероризує звільнені населені пункти та наші позиції, продовжує обстріл реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією населених пунктів у тилових районах. Смерчем атаковано портову інфраструктуру Миколаївщини. Градами обстріляно Нікополь", - йдеться у зведенні.



У Чорному морі знаходяться 11 бойових кораблів та катерів ворожого флоту. Серед них два носії 16 крилатих ракет Калібр.