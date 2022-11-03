Росіяни спробують підключити ЗАЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу

Загарбники не залишать спроби підключити Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу після того, як пошкодили в середу дві останні лінії зв'язку станції з енергосистемою України.
Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому".
Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому".
Вранці 3 листопада стало відомо, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена, через обстріл окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.
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