Росіяни спробують підключити ЗАЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу

10:42 03 листопада Київ, Україна

Загарбники не залишать спроби підключити Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу після того, як пошкодили в середу дві останні лінії зв'язку станції з енергосистемою України.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому".
 
"Найближчим часом вони (російські окупанти - ред.) намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв'язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу", - зазначили у відомстві.
 
Вранці 3 листопада стало відомо, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена, через обстріл окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.