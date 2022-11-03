Росіяни спробують підключити ЗАЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу

10:42 03 листопада Київ, Україна

Загарбники не залишать спроби підключити Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу після того, як пошкодили в середу дві останні лінії зв'язку станції з енергосистемою України.



Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому".

"Найближчим часом вони (російські окупанти - ред.) намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв'язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу", - зазначили у відомстві.