Росіяни планують перепідключити ЗАЕС до Криму - Енергоатом

19:34 09 серпня Київ, Україна

Загарбники планують перепідключити Запорізьку атомну електростанцію до окупованого Криму.

Про це в ефірі телемарафону у вівторок, 9 серпня, заявив голова Енергоатому Петро Котін.

"Фактично з четверга ми маємо погіршення ситуації на Запорізькій АЕС. Спочатку там почалося з того, що персонал Росатому передав на станцію спеціальну програму із перепідключення ЗАЕС до Криму, і першою передумовою цієї програми є фактично тяжке пошкодження ліній зв'язку станції з енергосистемою України", - сказав він.

Саме цей сценарій реалізується в останні три дні, коли на ЗАЕС було пошкоджено три лінії електропередач. Наразі станція працює з однією лінією видачі потужності, що є небезпечним для роботи АЕС.



Котін пояснив, що для переключення ЗАЕС на Крим окупантам необхідно повністю знеструмити її та південні території України.

"Саме це прописано у програмі, і після того як все це гаситься, вони знову починають живити області від підстанції в Джанкої, потім поступово доходити до Каховської і від неї вже живити Запорізьку АЕС. І після цього ЗАЕС вже неможливо буде підключити до української енергосистеми - вона залишиться на російській частоті", - сказав він.

Глава Енергоатому при цьому пояснив небезпеку повного знеструмлення ЗАЕС.

"Бо всі 20 дизель-генераторів на Запорізькій АЕС включаться, і якщо будуть якісь відмови цього обладнання, це загрожуватиме розплавленням активних зон реактора", - пояснив він.

За словами Котіна, ситуація на Запорізькій АЕС вже близька до передаварійної на японській Фукусімі-1 у 2011 році.