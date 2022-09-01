12:10 31 серпня Київ, Україна

Військкомати Московської та Ленінградської областей, зокрема, москви та Санкт-Петербурга, отримали вказівки щодо масового призову на службу місцевих жителів.

Про це 31 серпня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Призваними під час прихованої мобілізації москвичами та петербуржцями комплектуватимуть військові частини, дислоковані у тимчасово окупованому Криму", - уточнили у розвідці.

Крім того, для доукомплектування військових частин у Криму командувач Південного військового округу Олександр Дворніков, якого називають "сирійським м'ясником", наказав відправити до Криму 1200 строковиків.

"Оскільки в Криму поки що немає активних бойових дій, військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію грошей та небажання виплачувати надбавки, передбачені російським законодавством. 1200 військовослужбовців строкової служби служитимуть і вмиратимуть під ударами українських військ та від рук партизанів за зарплату строковика, а це близько п'яти тисяч рублів (близько 82 доларів США)", - наголосили в ГУР

РФ зможе заощаджувати держкошти і шляхом невиплати компенсацій при загибелі військовослужбовців, оскільки офіційно заперечує участь строковиків у бойових діях.