Росіяни планують почати вербувати ув'язнених в українських в'язницях

10:07 01 вересня Київ, Україна

США є перевірена інформація, що росія шукає солдатів для війни в українських в'язницях, пропонуючи вирушити на фронт в обмін на помилування та грошову компенсацію.

Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських чиновників.



Співрозмовники телеканалу не уточнили, про які українські колонії йдеться і як саме російські рекрутери збираються вмовляти українських громадян воювати проти своєї країни.



У Вашингтоні вважають, що росія зазнає серйозної нестачі солдатів для війни в Україні і шукає нові способи поповнити лави своєї армії.

"Ми вважаємо, що російське міністерство оборони прагне набрати контрактників, у тому числі шляхом примусу поранених солдатів до повернення в зону бойових дій і виплати премій призовникам, а також за рахунок найманців із приватних військових компаній", - сказав CNN офіційний представник США.

25 серпня президент росії володимир путін наказав збільшити штатну чисельність військ на 137 тисяч осіб, щоб за чотири місяці довести кількість військовослужбовців до 1,15 млн. Путін не розкрив, як саме генералам необхідно досягти цієї мети.



За даними Пентагону, на війні в Україні росія втратила вбитими та пораненими до 80 тисяч військових. Чисельність російського угруповання з урахуванням військ "ЛНР" і "ДНР" зараз оцінюється в 150-180 тисяч, у той час як в українській армії після мобілізації налічується 700 тисяч осіб. Військове керівництво росії виступає за початок масового призову, щоб заповнити дефіцит живої сили в боях, але президент поки що не наважується на цей крок.



Влада США сумнівається, що росії вдасться досягти потрібних цифр, оскільки перед вторгненням в Україну їй уже не вистачало 150 тисяч солдатів, а новобранці навряд чи зможуть бути ефективними в бою.