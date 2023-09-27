Росіяни перестали проводити військово-морські операції після удару по чф росії - Гуменюк

"Очевидно, що є певний сумбур у керівництві після знищення штабу чф рф. Тому що використання ракетоносіїв було безсистемним та безглуздим. Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації завдань. Нарощували присутність кораблів, коригували, замінювали один одного, тобто демонстрували готовність. Але все ж таки були застосовані для переконання, що управління існує, що керівництво на місці і флот може бути боєздатним", - зазначила Гуменюк.