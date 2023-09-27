Росіяни перестали проводити військово-морські операції після удару по чф росії - Гуменюк
10:50 27 вересня Київ, Україна
Український удар
по штабу чорноморського флоту росії викликав певний сумбур у військовому керівництві, і зараз відзначається зниження активності військово-морських операцій з боку окупантів.
Про це повідомила Наталія Гуменюк
, начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
"Очевидно, що є певний сумбур у керівництві після знищення штабу чф рф. Тому що використання ракетоносіїв було безсистемним та безглуздим. Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації завдань. Нарощували присутність кораблів, коригували, замінювали один одного, тобто демонстрували готовність. Але все ж таки були застосовані для переконання, що управління існує, що керівництво на місці і флот може бути боєздатним", - зазначила Гуменюк.
За її словами, зараз спостерігається помітне затишшя військово-морської діяльності з боку ворога.
"Російські кораблі ховаються та шукають безпечні місця для базування та знаходження у Чорному морі. Однак ми не бачимо проведення обов'язкових навчань, необхідних для підтримки боєздатності флоту", - додала Гуменюк.
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