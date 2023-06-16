Росіяни передали "привіт" лідерам африканських країн, які зараз перебувають у Києві

12:50 16 червня Київ, Україна

У Києві, під час візиту лідерів країн Африки, відбулася серія вибухів внаслідок запуску рашистських ракет. Сили ППО, попередньо, знищили шість ракет "Кинжал", шість крилатих ракет "Калібр" та два розвідувальні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах після відбою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував ракетні удари рашистів по Києву під час візиту лідерів країн Африки.

"Путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого за кілька тижнів ракетного удару по Києву, якраз на тлі візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети - це сигнал Африці: росія хоче більше війни, а не миру", - зазначив міністр.

На ракетний удар відреагував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Чергова терористична атака на столицю відбита. Ракетна атака росії відбулася саме тоді, коли до столиці приїхали лідери африканських країн. Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, йому фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність. І на місці лідерів африканських країн може виявитися будь-хто.



Ми пам'ятаємо, що ракети летіли й тоді, коли до України прибув президент США Джо Байден, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш”, – написав Єрмак.

Він додав, що світ має зрозуміти, що зараз необхідна консолідація та максимально жорстка позиція щодо росії. Слід показати силу державі, яка підриває глобальну безпеку та діє терористичними методами.