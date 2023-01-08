Росіяни очікують від ЗСУ наступ у двох областях - британська розвідка

В останні тижні росіяни зміцнювали оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, особливо між містами Василівка та Оріхів.. Росія зберігає величезні сили у цьому секторі. Про це йдеться у огляді Міністерства оборони Великобританії за 8 січня.

"Те, як росія працювала над удосконаленням оборони, свідчить, що командири, швидше за все, стурбовані можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або у Запоріжжі", – йдеться у повідомленні.

Як пише британська розвідка, великий прорив ЗСУ у Запорізькій області зруйнує "наземний міст" між територією Росії та окупованим Кримом, а просування українських військ у Луганській області ще більше підірве головну мету росіян - так зване "визволення Донбасу". Військове керівництво Росії має вирішити, куди з цих двох напрямків перекинути більше сили для оборони.

Раніше повідомлялося, що до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими військовими у складі близько 700-800 осіб. Таким чином, за останні два дні до Вітебська могло бути перекинуто мінімум 1400-1600 російських солдатів.

Українські захисники влаштовують таке пекло загарбникам, що ті мріють утекти на війну до Сирії.