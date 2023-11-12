Росіяни чекають на морози, щоб почати удари по енергетиці України - Галущенко

12:56 12 листопада Київ, Україна

Українці порівняно добре пережили минулу зиму, коли українська енергосистема ще не була достатньо готовою до масованих обстрілів. Тому серед населення вже немає панічних настроїв, а є впевненість та віра у наших енергетиків та ЗСУ.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, узимку Україні вистачить енергоресурсів. До того ж влада має розуміння дій у разі нових масованих обстрілів енергетики. Поки що росіяни чекають на морози, щоб почати удари по енергетиці України.

"Нам вистачить енергоресурсів, у цьому плані ми спокійно почуваємося. Питання у тому, наскільки майбутні атаки можуть вплинути на постачання”, - заявив він.

Однак Галущенко додав, що, враховуючи досвід минулої зими, влада має різні шляхи вирішення проблеми.

Міністр також припустив, що росіяни завдаватимуть масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, коли температура повітря буде тривало нижче нуля.

"Мені здається, вони чекають на істотне падіння температури, щоб вона тривалий час трималася на мінусі, і тоді завдаватимуть ударів. У такому разі, безумовно, низька температура завдає шкоди. Насправді тут немає якоїсь позначки, будь-яка мінусова температура вже підвищує ризики", - зазначив міністр.

Галущенко додав, що росіяни не припиняли атаки на енергетичну інфраструктуру навіть улітку.

"Вони атаки не зупиняли насправді, вони атакували і влітку. Ми не деталізуємо інформацію, про які об'єкти йдеться та які наслідки", – сказав він.

Водночас, за словами Галущенка, зараз немає саме масованих атак, які були 10 жовтня минулого року, коли росіяни використали близько 100 ракет. При цьому міністр зазначив, що є інформація щодо підготовки до таких атак.

Раніше повідомлялося, що за останні тижні росія 60 разів атакувала енергетичні об'єкти з різних видів зброї.