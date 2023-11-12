Росіяни чекають на морози, щоб почати удари по енергетиці України - Галущенко

Українці порівняно добре пережили минулу зиму, коли українська енергосистема ще не була достатньо готовою до масованих обстрілів. Тому серед населення вже немає панічних настроїв, а є впевненість та віра у наших енергетиків та ЗСУ.
Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, узимку Україні вистачить енергоресурсів. До того ж влада має розуміння дій у разі нових масованих обстрілів енергетики. Поки що росіяни чекають на морози, щоб почати удари по енергетиці України.
Однак Галущенко додав, що, враховуючи досвід минулої зими, влада має різні шляхи вирішення проблеми.
Міністр також припустив, що росіяни завдаватимуть масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, коли температура повітря буде тривало нижче нуля.
Галущенко додав, що росіяни не припиняли атаки на енергетичну інфраструктуру навіть улітку.
Водночас, за словами Галущенка, зараз немає саме масованих атак, які були 10 жовтня минулого року, коли росіяни використали близько 100 ракет. При цьому міністр зазначив, що є інформація щодо підготовки до таких атак.
Раніше повідомлялося, що за останні тижні росія 60 разів атакувала енергетичні об'єкти з різних видів зброї.
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