Росіяни відмовилися від участі у зустрічі органу ОБСЄ під надуманим приводом

Делегація Росії відмовилася від участі у зустрічі органу ОБСЄ з людського виміру під надуманим приводом, заявивши, що засідання не було з ними погоджено.
Про це у фейсбуці написала голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.
Про це у фейсбуці написала голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.
За словами правозахисниці, представники українських громадських організацій, які були присутні в залі, зустріли цю заяву оплесками.
Вона також повідомила, що перед зустріччю правозахисні організації провели брифінг для півсотні делегацій та міжнародних організацій та розповіли про звірства російської армії в Україні, викрадення активістів, журналістів, представників місцевого самоврядування, розкритикували втечу СММ ОБСЄ з України на початку війни та закликали провести міжнародний трибунал над злочинами путінського режиму у відбудованому театрі Маріуполя
Вона також повідомила, що перед зустріччю правозахисні організації провели брифінг для півсотні делегацій та міжнародних організацій та розповіли про звірства російської армії в Україні, викрадення активістів, журналістів, представників місцевого самоврядування, розкритикували втечу СММ ОБСЄ з України на початку війни та закликали провести міжнародний трибунал над злочинами путінського режиму у відбудованому театрі Маріуполя
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