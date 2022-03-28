Росіяни відмовилися від участі у зустрічі органу ОБСЄ під надуманим приводом

17:47 28 березня Київ, Україна

Делегація Росії відмовилася від участі у зустрічі органу ОБСЄ з людського виміру під надуманим приводом, заявивши, що засідання не було з ними погоджено.



Про це у фейсбуці написала голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.

“У Відні розпочалося засідання Supplementary Human Dimension Meeting ОБСЄ. На початку російська делегація заявила, що це засідання не було з ними погоджено, не враховано коронавірусні обмеження (страшне!) та не допущено участі їхніх представників "громадянського суспільства", тому брати участь у засіданні Росія не буде", - написала Печончик.

За словами правозахисниці, представники українських громадських організацій, які були присутні в залі, зустріли цю заяву оплесками.



Вона також повідомила, що перед зустріччю правозахисні організації провели брифінг для півсотні делегацій та міжнародних організацій та розповіли про звірства російської армії в Україні, викрадення активістів, журналістів, представників місцевого самоврядування, розкритикували втечу СММ ОБСЄ з України на початку війни та закликали провести міжнародний трибунал над злочинами путінського режиму у відбудованому театрі Маріуполя