Росіяни залишили мешканців 73 населених пунктів Запорізької області без світла

14:14 06 січня Київ, Україна

Внаслідок ворожих ракетних обстрілів у Запорізькій області пошкоджено лінії електропостачання та обладнання. Без світла залишаються громадяни 73 населених пунктів. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"На сьогодні, 6 січня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання 23 894 споживачі у 73 населених пунктах Запорізької області. Минулої доби ВАТ Запоріжжяобленерго відновило енергопостачання 7 268 споживачів", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що фахівці Запорізьких РЕМ усунули пошкодження в електромережах Степногірської ділянки, завдані напередодні ворожими обстрілами, та заживили 5950 домогосподарств.



По Оріхівському районному відділенню відновлено енергопостачання 1316 абонентів, знеструмлених раніше внаслідок бойових дій.



А в Запоріжжі усунуто два поодинокі відключення, які були минулого ранку.



По Гуляйпільському районному відділенню через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж аварійно-відновлювальні роботи вчора не проводилися, нові відключення не зафіксовано.