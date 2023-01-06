Росіяни залишили мешканців 73 населених пунктів Запорізької області без світла

Внаслідок ворожих ракетних обстрілів у Запорізькій області пошкоджено лінії електропостачання та обладнання. Без світла залишаються громадяни 73 населених пунктів. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
В ОВА зазначили, що фахівці Запорізьких РЕМ усунули пошкодження в електромережах Степногірської ділянки, завдані напередодні ворожими обстрілами, та заживили 5950 домогосподарств.
По Оріхівському районному відділенню відновлено енергопостачання 1316 абонентів, знеструмлених раніше внаслідок бойових дій.
А в Запоріжжі усунуто два поодинокі відключення, які були минулого ранку.
По Гуляйпільському районному відділенню через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж аварійно-відновлювальні роботи вчора не проводилися, нові відключення не зафіксовано.
По Оріхівському районному відділенню відновлено енергопостачання 1316 абонентів, знеструмлених раніше внаслідок бойових дій.
А в Запоріжжі усунуто два поодинокі відключення, які були минулого ранку.
По Гуляйпільському районному відділенню через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж аварійно-відновлювальні роботи вчора не проводилися, нові відключення не зафіксовано.
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