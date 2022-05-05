Росіяни не розуміють значення слова "денацифікація" - Подоляк
17:24 05 травня Київ, Україна
Радник глави Офісу Президента України наголосив, що існують причини, через які у майбутньому в росії викорінять нацизм.
Про це Подоляк
повідомив у мікроблозі Twitter.
"Кремль вирішив відмовитися від терміну "денацифікація", тому що дослідження показали, що росіяни не розуміють його значення, їм важко вимовляти його, пишуть ЗМІ". Серйозно? Ви вторглися в іншу країну, масово вбивали мирних людей під надуманим приводом, а потім.. просто передумали?" - наголосив Подоляк.
"Що ж, повинен засмутити всіх прихильників війни. Зараз саме час вчитися правильно писати, вимовляти та тлумачити зазначений термін. Тому що денацифікація – це те, що масово чекає на росію в недалекому майбутньому. Російський нацизм обов'язково мають знищити", - наголосив він.
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