Росіяни не розуміють значення слова "денацифікація" - Подоляк

"Кремль вирішив відмовитися від терміну "денацифікація", тому що дослідження показали, що росіяни не розуміють його значення, їм важко вимовляти його, пишуть ЗМІ". Серйозно? Ви вторглися в іншу країну, масово вбивали мирних людей під надуманим приводом, а потім.. просто передумали?" - наголосив Подоляк.

"Що ж, повинен засмутити всіх прихильників війни. Зараз саме час вчитися правильно писати, вимовляти та тлумачити зазначений термін. Тому що денацифікація – це те, що масово чекає на росію в недалекому майбутньому. Російський нацизм обов'язково мають знищити", - наголосив він.