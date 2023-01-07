Росіяни насильно вручили паспорти Росії близько 3000 працівникам ЗАЕС

09:23 07 січня Київ, Україна

Російські окупанти продовжують психологічний та фізичний тиск на громадянське населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 січня.

Зазначається, що у місті Енергодар Запорізької області російські окупаційні війська змусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти.

Крім того, погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, у місті вивели з обігу українську гривню. Також значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, залишених вимушеними переселенцями.

Раніше повідомлялося, що окупанти у Донецьку хочуть поставити на військовий облік громадян 2006 року народження, а на Луганщині перевіряють мобільні телефони місцевих жителів.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили 14 ворожих атак.