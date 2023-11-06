Росіяни розпочали будівництво залізниці з боку Донецька

10:06 06 листопада Київ, Україна

Почалося будівництво залізниці, яка, імовірно, з'єднуватиме Ростов-на-Дону з Кримом і охопить частину території Запорізької області.



Про це повідомляє російське інформаційне агентство РИА "Новости", посилаючись на висловлювання так званого губернатора окупованої Запорізької області Євгена Балицького.



Балицький зазначив, що другим проєктом, будівництво якого вже розпочалося з боку Донецька, є залізнична лінія, яка пройде від Якимівки до Ростова, проходячи через Бердянськ та Маріуполь. Він наголосив, що цей проєкт вже перебуває у стадії активного розвитку.



"Губернатор" зазначив, що побудувавши залізничну гілку, навіть одноколійну без електричної тяги, це допоможе вирішити питання військових потреб. Крім того, це дозволить забезпечити безпечний рух залізничного транспорту, особливо з огляду на підвищену небезпеку під час використання Кримського мосту.



Цей проєкт також сприятиме покращенню логістики та економічного зв'язку регіону з материковою росією, а також забезпечить вивезення різних товарів, зокрема зерна, залізної руди, брухту та вугілля на континент.