Росіяни на Херсонщині заборонили використовувати гривні

17:14 05 січня Київ, Україна

З 1 січня на захопленій частині Херсонщини внесли заборону використання гривні, а росіяни полюють за людьми, які обмінюють гроші. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"З 1 числа цього місяця вже заборонено використання гривні в обігу, і вони зараз дуже стежать за тим, щоб не приймали гривню. Крім того, справжнє полювання вони влаштували за людьми, які здійснювали обмін валют. Зрозуміло, що нелегально, але це дозволяло обмінювати на гривню рублі, які отримували люди. Ті самі люди надавали послуги, коли їм можна було перерахувати на картку кошти, вони видавали готівку", - сказав Соболевський.

За його словами, зараз за цими людьми йде справжнє полювання під дуже жорстку відповідальність.