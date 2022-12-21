Росіяни на Арабатській Стрілці на Херсонщині облаштували психіатричну лікарню

17:08 21 грудня Київ, Україна

На Арабатській Стрілці біля села Стрілкове на Херсонщині рашисти збудували психіатричну лікарню та звозять туди викрадених жителів тимчасово окупованих територій України.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Зазначається, що серед викрадених переважно пацієнти з аналогічних медичних закладів Нової Каховки та Олешок, а також населених пунктів у Херсонській області.



Людей утримують на базі відпочинку Геолог, яку росіяни захопили та переобладнали під психлікарню.

"Більшість персоналу завезені з росії, але є і місцеві, хто погодився доглядати пацієнтів. Звертаємо увагу, що це викрадення людей, які не можуть самостійно приймати рішення. Фактично пацієнтів тримають у заручниках", - йдеться у повідомленні ЦНС.

В організації також нагадали, що росіяни продовжують активно депортувати, а фактично викрадати дітей із українських інтернатів для подальшого "усиновлення".

"Згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду насильницька передача дітей з однієї етнічної групи в іншу є ознакою геноциду. Дітей навмисно вивозять до віддалених районів російської федерації, зокрема, до Ленінградської, Волгоградської, Новосибірської, Тюменської області", - зазначили в ЦНС.

Повідомляється, що пропаганда використовує викрадення дітей та інших українців, зокрема, пацієнтів спеціалізованих медичних закладів як привід для створення емоційного фону та фейків.