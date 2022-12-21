Росіяни на Арабатській Стрілці на Херсонщині облаштували психіатричну лікарню

На Арабатській Стрілці біля села Стрілкове на Херсонщині рашисти збудували психіатричну лікарню та звозять туди викрадених жителів тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що серед викрадених переважно пацієнти з аналогічних медичних закладів Нової Каховки та Олешок, а також населених пунктів у Херсонській області.
Людей утримують на базі відпочинку Геолог, яку росіяни захопили та переобладнали під психлікарню.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що серед викрадених переважно пацієнти з аналогічних медичних закладів Нової Каховки та Олешок, а також населених пунктів у Херсонській області.
Людей утримують на базі відпочинку Геолог, яку росіяни захопили та переобладнали під психлікарню.
В організації також нагадали, що росіяни продовжують активно депортувати, а фактично викрадати дітей із українських інтернатів для подальшого "усиновлення".
Повідомляється, що пропаганда використовує викрадення дітей та інших українців, зокрема, пацієнтів спеціалізованих медичних закладів як привід для створення емоційного фону та фейків.
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