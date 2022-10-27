Росіяни можуть влаштувати підриви на Запорізькій АЕС - Генштаб

13:46 27 жовтня Київ, Україна





Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Генштаб ЗСУ заявив про можливі плани окупантів вдатися до підривів на Запорізькій атомній електростанції.Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"З огляду на відсутність у так званої "другої армії світу" будь-якої гуманності, дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків та пропагандистів, противник може ухвалити "непрості рішення"", - зазначив Громов.

У Генштабі вважають, що під час відступу противник може вдатися до проведення серії терактів, перетворюючи тимчасово окуповані території на випалену землю та завдаючи критичної шкоди інфраструктурі.

"З огляду на останні інформаційні вкидання з боку росії про "брудну бомбу", не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на ЗАЕС, з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи зі звинуваченням у цьому України", - зазначив представник Генштабу.

Крім того, Громов повідомив, що противник частково виводить та заводить нові підрозділи на територію станції, намірів ворога піти з АЕС не зафіксовано.