Росіяни можуть влаштувати підриви на Запорізькій АЕС - Генштаб

Генштаб ЗСУ заявив про можливі плани окупантів вдатися до підривів на Запорізькій атомній електростанції.
Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
У Генштабі вважають, що під час відступу противник може вдатися до проведення серії терактів, перетворюючи тимчасово окуповані території на випалену землю та завдаючи критичної шкоди інфраструктурі.
Крім того, Громов повідомив, що противник частково виводить та заводить нові підрозділи на територію станції, намірів ворога піти з АЕС не зафіксовано.
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