Росіяни можуть атакувати українські школи ракетами та безпілотниками - ОПУ

11:10 02 вересня Київ, Україна

За час повномасштабної війни світ переконався, що для росії однією з цілей стали українські діти. За цей час було депортовано на ворожу територію десятки тисяч, убито сотні дітей, 3750 українських шкіл було пошкоджено або повністю зруйновано російськими ракетами та бомбами.

Не дати дітям України можливість навчатись у рідних школах – ще одна мета росіян. Як заявив 1 вересня радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, агресор може атакувати українські школи ракетами та безпілотниками.

"Ми готові, що подібні провокації будуть. Вони можуть підняти Міг-31 і вони можуть постійно провокувати у нас сирени", - сказав Подоляк.

За його словами, росіяни активно роблять такі дії, щоб чинити психологічний тиск.

"Ми це все припускаємо. Безумовно, розуміємо, що подібні провокації будуть. Безумовно, розуміємо, що у нас буде з вами цей навчальний рік також комбінованим. Частково діти навчатимуться в режимі онлайн. Частково навчатимуться офлайн", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що важливо, щоб у кожній школі було добре відпрацьовано систему бомбосховищ.

Нагадаємо, в Україні новий навчальний рік триватиме з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.

Також стало відомо, що в українських школах діятимуть три формати навчання.