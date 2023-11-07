Росіяни мінують об'єкти критичної інфраструктури у захопленій частині Херсонщини

10:04 07 листопада Київ, Україна

Російські загарбники проводять мінування об'єктів критичної інфраструктури в окупованій частині Херсонської області.



Цю інформацію надало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



За даними розвідки, ворожі сили закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулюючих пунктів, електричних підстанцій та інших об'єктів, що належать до критичної інфраструктури.



За інформацією Головного управління розвідки, такі дії окупантів свідчать про можливі плани руйнування інфраструктури у разі їхнього відступу.