Росіяни мінують греблі та затоплюють поля у Запорізькій області, передбачаючи наступ ЗСУ

17:26 19 травня Київ, Україна

Російські окупанти використовують тактику мінування дамб та затоплення полів у Запорізькій області, побоюючись контрнаступу ЗСУ.



Юрій Малашко, голова Запорізької обласної адміністрації, передав цю інформацію через месенджер Telegram.



За його словами, російські військовослужбовці підвищують рівень води в каналах, мінують греблі та засіяні поля на всій лінії фронту у Василівському районі в очікуванні майбутньої атаки Збройних сил України та свого "повернення додому".



Малашко також відзначив збільшення кількості обстрілів з боку російських збройних сил, включаючи авіацію, РСЗВ та артилерію, внаслідок чого постраждали міста-герої Оріхів, Мала Токмачка, Гуляйполе та інші населені пункти.



На думку Малашка, атаки на мирне населення виконуються з метою уповільнити контрнаступ.



Голова Запорізької обласної адміністрації також нагадав про те, що російські окупанти вже кілька тижнів вивозять документи із Запорізької атомної електростанції, а з будинків мирних мешканців – їхні особисті речі.