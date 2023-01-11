Росіян, які перебували на Луганщині, не випускають на кордоні додому

10:24 11 січня Київ, Україна

Військовослужбовці росії скаржаться на те, що їх затримують на кордоні та не пускають на батьківщину через закінчення службового терміну.



Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Telegram.

"Військових рф, у яких закінчився термін служби, не пропускають на кордоні додому".



Повідомляється, що, зокрема, на це скаржилися чоловіки з Башкирії. Російські солдати зазначили, що їх затримали на кордоні та не пускають до росії.



Також повідомляється, що окупанти посилюють тиск на підприємців за користування гривнею, а останні цивільні лікарні області переоблаштовують під шпиталі, щоб лікувати велику кількість своїх поранених.



Зокрема, нещодавно росіяни захопили лікарню у Вознесенівці (колишній Краснопартизанськ).



Також, за даними Центру національного спротиву, окупанти з метою дискредитації ЗСУ можуть обстріляти одну із лікарень області, де ще є цивільне населення.



Минулої доби росіяни на Куп'янському напрямку обстрілювали райони Новоселівського та Стельмахівки, а на Лиманському напрямку – Макіївку, Невське та Червонопопівку.



Водночас в ОВА повідомили, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районі Стельмахівки.



Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.



Українські ракетники та артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії та 8 районів зосередження живої сили окупантів.