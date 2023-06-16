Росіяни використовують паузи у нічних атаках для дослідження української ППО

11:57 23 травня Київ, Україна

Прессекретарка ОК "Південь" повідомила про паузи, що спостерігаються в нічних атаках з боку російських окупантів, імовірно, з метою приспати пильність українських захисників.



Зазвичай, під час ракетних атак ворог активізує свої ракетоносії, готуючи їх до запусків.



Однак цього разу маневри були помічені, але не привертали особливу увагу.



Ймовірно, російські сили навмисно здійснюють такі паузи у нічних атаках, аби шукати слабкі місця в українській системі протиповітряної оборони.



В цей час рівень ракетної загрози залишається високим, але поки не досягає критичної позначки.