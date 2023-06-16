Росіяни шукають опір на захопленій території Запорізької області

Російські військові у пошуках опору на захопленій території Запорізької області. Про це заявив мер Мелітополя, Іван Федоров, в інтерв'ю телеканалу FREEДІМ, 7 червня.
Він зазначив, що безпека місцевих мешканців тимчасово окупованої частини області залишається під сумнівом. Федоров підкреслив, що хоча російські військові контролюють територію, вони не мають підтримки місцевого населення.
Він зазначив, що безпека місцевих мешканців тимчасово окупованої частини області залишається під сумнівом. Федоров підкреслив, що хоча російські військові контролюють територію, вони не мають підтримки місцевого населення.
За його словами, у місті діють молоді люди, які прибули з Росії та окупованого Криму, які провокують місцевих мешканців та шукають патріотів України, ставлячи провокаційні питання. Окупанти також вербують таксистів задля досягнення своїх цілей.
Мер також повідомив, що деяких людей випускають за тиждень-два за незрозумілими алгоритмами, тоді як інших судять за "підрив російської державності" та аналогічні звинувачення.
За його інформацією, також спостерігається тенденція, за якої російські окупанти не випускають колабораціоністів, які співпрацювали з ними на окупованій території.
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