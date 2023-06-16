Росіяни шукають опір на захопленій території Запорізької області

12:05 07 червня Київ, Україна

Російські військові у пошуках опору на захопленій території Запорізької області. Про це заявив мер Мелітополя, Іван Федоров, в інтерв'ю телеканалу FREEДІМ, 7 червня.



Він зазначив, що безпека місцевих мешканців тимчасово окупованої частини області залишається під сумнівом. Федоров підкреслив, що хоча російські військові контролюють територію, вони не мають підтримки місцевого населення.

"На даний момент їх основним завданням є придушення опору. Вони використовують кілька способів. По-перше, кількість викрадених та захоплених у полон людей значно збільшилася. Якщо раніше ми говорили про 1000 осіб за рік, то останні три тижні ми бачимо зростання цієї проблеми, і щодня захоплюють до 10 осіб. Серед них як журналісти, пенсіонери, так і студенти", – повідомив мер Мелітополя.



За його словами, у місті діють молоді люди, які прибули з Росії та окупованого Криму, які провокують місцевих мешканців та шукають патріотів України, ставлячи провокаційні питання. Окупанти також вербують таксистів задля досягнення своїх цілей.

"Їхнє завдання - або придушити опір, або знайти осередки опору, що залишилися, на тимчасово окупованій частині Запорізької області, особливо в Мелітополі", - сказав Федоров.



Мер також повідомив, що деяких людей випускають за тиждень-два за незрозумілими алгоритмами, тоді як інших судять за "підрив російської державності" та аналогічні звинувачення.

"Вони засуджують їх на строк до 10 років позбавлення волі.. Наприклад, дівчину, яка зірвала російський прапор півтора місяці тому в Мелітополі, було засуджено до року ув'язнення.. Така ситуація у нас склалася", - наголосив мер.



За його інформацією, також спостерігається тенденція, за якої російські окупанти не випускають колабораціоністів, які співпрацювали з ними на окупованій території.