Росіяни хочуть воювати у Сирії, а не в Україні - СБУ

18:17 05 січня Київ, Україна

Фахівці СБУ перехопили телефонну розмову російського десантника та його дружини, під час якої встановлено, що військові росії мріють втекти на війну до Сирії.

"Маючи досвід участі у сирійській війні, він розраховував на легкі перемоги і в Україні. Але потрапивши під "роздачу" ЗСУ у Запорізькому напрямку, зрозумів свою помилку. І вже заздрить своїм колегам, яких планують відправити до Сирії: "Івановичу за*бісь - до Сирії поїде. Він та ще один. На шару. Поїдуть під Рязань на навчання, на саперів. І поїдуть до Сирії". Натомість йому разом із залишками східного військового округу доведеться протистояти ЗСУ, які методично знищують елітні десантно-штурмові війська росії", - йдеться у повідомленні СБУ.

Сам десантник визнає, що їхня розвідка не працює, а в українських захисників краще і екіпірування, і озброєння.

"Нас просто кидають проти артилерії, піхоту... Нам сказали: до села зайшли там щось 20 людей. Заїхати треба, викинути їх. Ми поїхали, а там 4 танки і піхотних х...єва гора... ми навіть до села не змогли доїхати, нас роз*бали по дорозі. Іншого батальйону взагалі вже не існує. У нас від штатної роти людей 20 залишилося", - зізнається загарбник.

У СБУ нагадують, що слід зробити російським військовим, щоб урятувати собі життя.