Росіяни хочуть провести масову мобілізацію у Криму

10:33 26 січня Київ, Україна

Наприкінці наступного місяця окупаційна російська влада планує наступну масову хвилю мобілізації в захопленому Криму.



З даних зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"На тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. До 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи мають подати до військових комісаріатів списки осіб на "броню", - йдеться у повідомленні.

Наступну масову хвилю мобілізації заплановано на кінець лютого".



У Генштабі також повідомили, що з 1 лютого буде припинено всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах Криму, а заплановані кошти будуть перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України.