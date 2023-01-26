Росіяни хочуть провести масову мобілізацію у Криму

Наприкінці наступного місяця окупаційна російська влада планує наступну масову хвилю мобілізації в захопленому Криму.
З даних зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
З даних зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Наступну масову хвилю мобілізації заплановано на кінець лютого".
У Генштабі також повідомили, що з 1 лютого буде припинено всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах Криму, а заплановані кошти будуть перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України.
У Генштабі також повідомили, що з 1 лютого буде припинено всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах Криму, а заплановані кошти будуть перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України.
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